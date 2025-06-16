Испортила «просто так». Петербургская блогерша сожгла паспорт в прямом эфире

Блогерша из Петербурга сожгла российский паспорт в прямом эфире

В Санкт-Петербурге задержали девушку, которая опубликовала в мессенджере видео сожжения российского паспорта. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанной оказалась 24-летняя блогерша. На допросе она сказала, что испортила документ «просто так».

Кроме того, правоохранители установили личность знакомого девушки, который был очевидцем произошедшего. Молодого человека также доставили в отделение полиции.

«В настоящее время решается вопрос о правовой оценке действий задержанной и принятии соответствующего процессуального решения», — сообщила Ирина Волк.

Накануне в Сети распространились кадры, на которых стримерша в прямом эфире демонстративно сожгла паспорт, объяснив этот поступок нежеланием выходить на работу.