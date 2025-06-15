Девушка в Санкт-Петербурге сожгла паспорт, чтобы не работать

В Санкт-Петербурге девушка сожгла паспорт в прямом эфире, заявив, что не хочет работать. Пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале сообщила, что полиция разыскивает блогершу.

Девушка демонстративно уничтожила документ, объяснив свой поступок нежеланием работать, и даже выразила готовность к задержанию.

«Это мой паспорт, и я его сейчас сожгу. Выезжайте за мной. Я надеюсь, вы выйдете за мной до того момента, как мне надо будет идти на работу», — заявила девушка в видео, обращаясь, по-видимому, к правоохранителям.

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила запись в ходе мониторинга интернета. Силовики увидели в действиях блогерши нарушения по статьям УК о хулиганстве и надругательстве над государственной символикой.

Ранее в Иркутске арестовали блогершу, которая выложила в Сеть ролик с оскорблениями России, армии и военнослужащих — участников СВО.