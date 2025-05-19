Искусственный интеллект помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского

Искусственный интеллект помог следователям раскрыть убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина и попытку покушения на Владимира Соловьева. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин на сессии «Криминалистика для правосудия будущего» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Искусственный интеллект способствует не только раскрытию преступлений, но и созданию великих творений в области искусства, например песенного жанра», — добавил он.

При этом глава ведомства подчеркнул, что внедрять нейросети в криминалистику и правосудие будущего можно только под строгим контролем человеческого разума.

Мероприятие проходит в «Экспофоруме» с 19 по 21 мая. С приветственным словом к его участникам обратился президент Владимир Путин.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что ИИ может помочь при автоматизации судебных документов, но вряд ли когда-нибудь полноценно заменит живого судью.