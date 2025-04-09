Искусанную женскую голову с рыжими волосами нашли на Урале

Жители Серова нашли в лесу возле садового общества «Ягодка» обезображенную женскую голову. Полиция отправила ее на экспертизу и начала поиски тела, сообщил Ura.ru пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия», — сказал он.

Дикие животные могли растащить останки по округе, допустил Горелых. Полицейским предстоит найти другие фрагменты тела, определить, носила ли смерть женщины криминальный характер, и принять процессуальное решение.

Дачники нашли голову со следами укусов на снегу в районе улицы Вагонников. Telegram-канал Shot сообщил, что никто не опознал погибшую. Сначала полиция предположила, что это останки пропавшей месяц назад 44-летней Анастасии, которая погибла, по одной из версий, из-за нападения медведя. Но потом выяснилось, что она имела темные волосы, а погибшая — рыжие.

Останки другого человека обнаружили также в Южном Бутове в Москве. Они находились в коммунальном коллекторе.