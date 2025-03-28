Подруга изувеченной модели с Украины рассказала о ее жизни до поездки в Дубай

Voice: до Дубая модель Ковальчук жила в Херсоне и боролась с лишним весом

Украинская модель Мария Ковальчук до поездки в Дубай жила с семьей в Херсоне. У нее был лишний вес, но со временем она смогла похудеть, заявила в беседе с Voice подруга пострадавшей.

Собеседница издания рассказала, что познакомилась с Ковальчук, когда пришла учиться в лицей.

«Она была очень отзывчивым и добрым человеком до 10 класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам», — отметила девушка.

По словам одноклассницы Ковальчук, в школьные годы у будущей модели был лишний вес. Однако она взяла себя в руки и привела свое тело в порядок. Также девушка увлекалась творчеством.

На прошлой неделе украинскую модель Марию Ковальчук нашли в Дубае с тяжелыми травмами. Выяснилось, что за несколько дней до этого она отправилась на вечеринку с двумя мужчинами.

Украинка собиралась пробыть с ними всю ночь, а потом вылететь в Таиланд. Однако на следующий день Ковальчук перестала выходить на связь. Спустя несколько дней Марию обнаружили на обочине дороги со сломанными руками, ногами и позвоночником.

Полиция выдвинула версию, что девушка могла свести счеты с жизнью. Однако родственники пострадавшей не верят в это.