Инженера «Ростовэнерго» заподозрили в вымогательстве взятки
Сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области задержали инженера группы по учету электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» «Ростовэнерго» по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители установили, что фигурант вместе с должностными лицами вымогал взятки у предпринимателей в регионе за занижение фактических показателей узла учета электроэнергии для дальнейшего снижения суммы оплаты за энергоресурс.
При получении денежных средств сотрудника энергетической компании задержали с поличным.
Следственный комитет по Ростовской области завел против подозреваемого уголовное дело по статье «Получение взятки».
