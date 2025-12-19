Инженера «Ростовэнерго» заподозрили в вымогательстве взятки

ФСБ задержала инженера «Ростовэнерго» по подозрению в вымогательстве взятки

Сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области задержали инженера группы по учету электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» «Ростовэнерго» по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При получении денежных средств сотрудника энергетической компании задержали с поличным.

Правоохранители установили, что фигурант вместе с должностными лицами вымогал взятки у предпринимателей в регионе за занижение фактических показателей узла учета электроэнергии для дальнейшего снижения суммы оплаты за энергоресурс.

Следственный комитет по Ростовской области завел против подозреваемого уголовное дело по статье «Получение взятки».

