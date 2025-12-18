На Урале конфисковали 38 млн рублей у экс-сотрудника МВД, пойманного на взятке

Свердловский областной суд принял решение о конфискации более 38 миллионов рублей у экс-главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД Андрея Дьякова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Экс-полицейского арестовали в мае прошлого года по делу о взятке в особо крупном размере. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и запретили занимать посты в госструктурах еще восемь лет.

«У Дьякова конфискована денежная сумма в размере 38 миллионов 375 тысяч 500 рублей. В случае отсутствия или же недостаточности денежных средств суд постановил конфисковать имущество, стоимость которого соответствует указанной сумме», — говорится в сообщении.

