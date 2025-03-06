Инспектор получил четыре года колонии-поселения после пожара в приюте в Кемерове

Суд приговорил пожарного инспектора Романа Плета к четырем годам колонии-поселения за халатность при проверке частного приюта в Кемерове. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря 2022 года, предположительно, из-за неправильного использования печи. Его площадь составила 180 квадратных метров. Погибли 22 человека, еще шестеро пострадали.

Плета обвинили в том, что он не организовал внеплановой проверки в приюте.

В октябре 2023 года владельца сгоревшего приюта Андрея Смирнова приговорили к пяти годам общего режима. Следствие установило, что учреждение не соответствовало требованиям пожарной безопасности, а его сотрудники работали без трудовых договоров и контрактов на оказание услуг.