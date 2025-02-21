Инспектор калужской ГАИ 5 лет гонял на служебной машине с фальшивыми номерами

Заместитель начальника ГАИ по Калужской области на протяжении пяти лет использовал фальшивые автомобильные номера. Инспектор перед поездками прикреплял «левые» регистрационные знаки к служебной машине и нарушал ПДД, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, с помощью фальшивых номеров замначальника региональной ГАИ избегал многочисленных штрафов за превышение скорости и проезд на красный свет.

Когда правда раскрылась, инспектора уволили. Mash добавил, что подобная ситуация уже происходила в Калужской области несколько лет назад — тогда на использовании чужих номеров попался другой замначальника ГАИ.

Ранее ФСБ задержала заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Незадолго до этого уголовное дело по той же статье возбудили против министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. По версии следствия, ущерб области от его действий составил 156 миллионов рублей.