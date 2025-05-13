Таможенники задержали московского студента за контрабанду культурных ценностей

Студента московского вуза задержали за попытку переслать древнего окаменелого моллюска в США. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России на официальном сайте .

В декларации 24-летний студент указал, что пересылает декоративный камень. Однако, эксперты установили, что это окаменелость вымершего головоногого моллюска Lytoceras sp., который обитал на Северном Кавказе в меловой период.

Таможенники выяснили, что студент продавал окаменелости через тематические сообщества в соцсетях. Молодой человек отправил девять посылок с окаменелостями в разные страны. При обыске его квартиры обнаружили дополнительную партию подобных находок.

По статье о контрабанде культурных ценностей возбудили уголовное дело. Ему грозят штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудники таможенного контроля в аэропорту Внуково обнаружили древние золотые монеты в ручной клади пассажирки, прошедшей через зеленый коридор перед полетом в Будапешт.