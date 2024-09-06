Иностранца в России приговорили к шести годам за попытку примкнуть к террористам

Приговор против 27-летнего иностранца, желавшего примкнуть к террористам, вступил в силу в России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По его данным, мужчина пытался вылететь из Внукова в Сирию, чтобы вступить в одну из запрещенных в России террористических организацию, но его задержали пограничники. Позже Второй западный окружной военный суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

В июне сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который планировал через Польшу сбежать к террористам и участвовать в боевых действиях против России.

А в феврале стало известно, что россиянка, пропавшая девять лет назад в Ленинградской области, обнаружилась в Сирии в рядах террористической группировки.