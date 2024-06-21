Россиянин пытался сбежать через Польшу к террористам

ФСБ задержала калининградца, который хотел уйти к террористам через Польшу

Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области россиянина, который пытался уйти на территорию Польши, чтобы вступить в ряды террористов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ведомства, 48-летний мужчина начал контактировать с представителями запрещенной в России организации и планировал участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

«Злоумышленника задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша», — отметили в сообщении.

Силовики изъяли у подозреваемого деньги, мобильный телефон и анкету для подтверждения статуса рекрута за пределами России. К какой террористической организации он хотел примкнуть, не уточнялось.

Уголовное дело возбудили по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

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