Иностранный террорист готовил поджог объекта нефтепереработки под Краснодаром

ФСБ задержала иностранца за подготовку теракта в Краснодарском крае

Правоохранители предотвратили теракт в Краснодарском крае. Об этом 360.ru сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Дарья Каменщикова.

Теракт готовил гражданин одной из стран Центральной Азии. Он собирался по заданию международной террористической организации устроить диверсию на промышленном объекте нефтепереработки.

«Установлено, что задержанный по заданию куратора изготовил зажигательные смеси типа „коктейль Молотова“ и планировал совершить теракт путем поджога здания общежития», — отметила представитель ФСБ.

После теракта злоумышленник хотел выехать в Афганистан и вступить в ряды террористической организации. Видео с подрывом он планировал выложить в Сеть для устрашения населения.

Иностранца арестовали, против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее ФСБ поймала жителя Керчи, который передавал украинской военной разведке информацию о состоянии критической инфраструктуры на полуострове. Суд приговорил задержанного к 13 годам лишения свободы за госизмену.