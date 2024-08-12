Иностранец совратил 14-летнюю девочку в аквапарке в Москве

В Москве задержали мигранта-педофила за совращение девочки в аквапарке

В Москве 23-летний иностранец совратил 14-летнюю школьницу в аквапарке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по столице.

«Фигурант, находясь в бассейне одного из аквапарков Москвы, совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки», — уточнил столичный СК.

Правоохранители задержали мужчину в кратчайшие сроки. Ему уже предъявили обвинение по статье о совершении развратных действий.

Следствие попросило Черемушкинский районный суд города Москвы избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

В начале лета в Химках задержали предполагаемого педофила, который показывал 13-летней девочке порнографические ролики, гладил по коленке и склонял к оральному сексу.

В мае жительница Ленинградской области обвинила знакомую в развращении ее 13-летнего сына, подругу женщины задержали. Уголовное дело возбудили по статье о развратных действиях.