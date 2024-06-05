Гладил по коленке и показывал порно. Мужчину задержали за совращение девочки в Химках

Отец девочки, к которой приставал 50-летний продавец из табачного магазина, разнес палатку топором. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru

Источник 360.ru сообщил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». По предварительным данным, 2 июня 50-летний продавец в табачном магазине совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Мужчина погладил ее по коленке и показывал ей порнографические видеоролики, склоняя к оральному сексу. Когда девочка рассказала о произошедшем отцу, тот взял топор и пошел разбираться с предполагаем обидчиком дочери. По словам очевидцев, житель Химок зашел в палатку, разнес витрину и ушел.

При этом один из сотрудников заведения по соседству описал владельца табачки, как нормального и дружелюбного человека, за которым никогда не замечали странного поведения. Также сотрудник никогда не видел этого мужчину в компании детей.

По данным СМИ, мужчина продавал сигареты несовершеннолетним. Подростки часто заходили к нему в магазин, так как рядом находятся школа и детская площадка. По информации Telegram-канала Shot, мужчина заманивал несовершеннолетних девочек подарками, молочными коктейлями и суши, а взамен якобы требовал интимные услуги.

Ранее следователи завели уголовное дело против 50-летнего жителя Москвы. Его заподозрили в изнасиловании дочери.