Женщина обвинила подругу в совращении своего сына-семиклассника | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 23:26 Женщина обвинила подругу в совращении своего сына-семиклассника Mash: жительница Ленобласти обвинила подругу в развращении ее 13-летнего сына РИА «Новости»

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Жительница города Кириши Ленинградской области обвинила в развратных действиях с ее сыном-семиклассником свою 39-летнюю знакомую. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам потерпевшей стороны, во время посещения ее квартиры, в которой мать проживает вместе с ребенком, подозреваемая совершила противоправные действия сексуального характера с несовершеннолетним. Женщину задержали.

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Дело возбудили по 2-й части 135-й статьи Уголовного кодекса «Развратные действия». Она применяется в отношении лиц, которые совершили указанные действия с детьми в возрасте от 12 до 14 лет. Теперь подозреваемую могут лишить свободы сроком от трех до восьми лет.

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