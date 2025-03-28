Иногда убивал ради еды. Серийного убийцу Доктора Смерть могут выпустить по УДО

Пожизненно осужденного петербургского маньяка Максима Петрова — Доктора Смерть — могут выпустить по УДО в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Серийный убийца собирается подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и в случае положительного решения по этому вопросу вернется в Санкт-Петербург, где и совершал преступления. К сегодняшнему дню преступник провел в исправительной колонии Соликамска «Белый лебедь» больше 20 лет.

По словам криминалистов, у Петрова есть шансы покинуть тюрьму по УДО, если у него будет положительная характеристика и отсутствие грубых нарушений за последние четыре года отбывания наказания.

К пожизненному заключению преступника приговорили в 2003 году. Работая фельдшером скорой помощи, Доктор Смерть убил 11 человек ради наживы. Он делал нуждающимся в медицинской помощи пенсионерам инъекции снотворного и грабил их, поначалу оставляя в живых.

Первое убийство Петров совершил в 1999 году, когда дочь одного из пациентов застала его на месте преступления. Он ударил женщину отверткой, а пенсионера задушил. После этого преступник стал действовать иначе: своим жертвам он вводил инъекции из смертельных наркотических препаратов, грабил их дома и поджигал, чтобы замести следы.

Добычей маньяка, как правило, становились деньги, драгоценности, бытовая техника, ордена и медали. Иногда он убивал ради еды из холодильника или 50 рублей.

Ранее стало известно, что сын серийного убийцы Чикатило отправился воевать за ВСУ. Он участвует в боях в Харьковской области.