Сын маньяка Чикатило отправился воевать за ВСУ

Сын самого известного советского маньяка-каннибала Андрея Чикатило участвует в боях в Харьковской области на стороне украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, сын Чикатило переехал в Харьков и сменил фамилию. В 2022 году он вступил в ряды ВСУ. Сейчас мужчине 56 лет, он служит на Харьковском направлении в подразделении артиллеристов.

На фронт сын маньяка ушел из-за проблем с законом. После развода в 2016 он не стал платить алименты на своего сына и оказался в долгах. Потомка Чикатило активно разыскивали приставы и МВД Украины, и в результате он решил скрыться от них на передовой.

Помимо долгов, у мужчины есть судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство — за решеткой он провел в общем счете порядка 13 лет.

Российская армия продолжает продвигаться в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко 19 марта сообщил, что ВС России закрепились на высотах у села Красное Первое и заняли позиции ВСУ у Новомлынска.