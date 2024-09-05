Имущество жены фигуранта дела о поставке некачественных бронежилетов арестовали

В Москве суд принял решение об аресте имущества супруги одного из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, арестовали имущество жены начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет» Михаила Кальченко. Ей принадлежит земельный участок, два жилых помещения площадью около 20 и 40 «квадратов» и автомобиль.

В судебных документах указали, что всю недвижимость и машину приобрели вскоре после совершения фигурантом дела преступления. Данные о наличии официальных доходов супруги Кальченко, которые могли бы подтвердить возможность приобретения ей оспариваемого имущества в период вменяемых ее мужу преступных деяний, суд не получил.

В инстанции допустили, что указанное имущество купили и оформили на близких лиц, чтобы скрыть от взысканий, если по делу вынесут обвинительный приговор. Арестовали его до октября.

Под арест также подпало имущество группы компаний «Пикет», которая проходит по делу о поставке некачественных бронежилетов. В апреле по решению Басманного суда взяли под стражу гендиректора ГК Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финдиректора Викторию Антонову. Им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.