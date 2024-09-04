Имущество проходящей по делу о некачественных бронежилетах компании арестовали

Имущество группы компаний «Пикет» арестовали в рамках расследования дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Наложен арест на имущество ООО „ГК „Пикет“», — сказано в материалах дела.

Следствию удалось выяснить, что компании, единственным учредителем которой оказался один из фигурантов, принадлежат по 25% долей в уставном капитале ООО «Тракмастер» и ООО «УК-53 КМ». Она также владеет 50% доли в ООО «Монтавр-2», практически полностью — на 99% — ООО «Фаунд Мэри» и 75% в ООО «Фикс и Точка».

Кроме того, в собственности ООО «ГК „Пикет“» находятся три земельных участка до 2,5 тысячи квадратных метров, нежилое здание площадью 1265,7 «квадрата» и деньги более чем на 20 банковских счетах.

Арест суд наложили на указанное имущество.

В документах уточнили, что полученные преступным путем денежные средства как оплата за реализацию контракта поступили на расчетные счета компании. Потом их направили на приобретение долей в упомянутых организациях и недвижимого имущества. В судебной инстанции полагают, что последнее ГК «Пикет» купила на деньги, добытые в результате совершения преступления.

Гендиректора группы компаний Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финдиректора Викторию Антонову арестовали в апреле по решению Басманного суда Москвы. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре в дело о некачественных бронежилетах добавили новую статью — о взяточничестве.