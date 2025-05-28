Играла в карты. Погибшая в Байкальске девочка скинула матери видео незадолго до смерти

Мать погибшей в Байкальске: дочь присылала видео и рассказывала, что она на даче

Одна из жертв резни в загородном доме в Байкальске в тот вечер прислала матери видео. Девушка утверждала, что с ней все хорошо, рассказала 360.ru мама покойной.

Женщина сообщила, что не созванивалась с дочкой, но та вечером переслала ей запись. В последний раз школьница появилась в Сети в 23:47.

«Мы с ней переписывались, она мне скидывала кружочек, что она на даче, что все хорошо и она играла в карты», — отметила мать погибшей.

Судя по информации в соцсетях, девочка занималась борьбой вместе с убийцей. В группе клуба можно увидеть фотографии с награждением школьников за спортивные достижения.

Во время вечеринки 17-летний парень напал с ножом на подростков и убил четверых. Еще четыре человека получили ранения. После убийства нападавший открыл газ и сжег дом. Председательница СНТ рассказала, что одна из раненых девушек добежала до соседки и попросила ее вызвать полицию и скорую.