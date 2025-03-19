Хулиган распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру московского метро

Сотрудники полиции московского метро задержали россиянина, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажира на платформе. Об этом сообщила пресс-служба УВД на столичном метрополитене.

Правоохранители задержали 28-летнего уроженца Смоленской области. Следователь возбудил против него уголовное дело о хулиганстве. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным пресс-службы, задержанный поссорился с другим пассажиром на станции метро «Арбатская». В ходе конфликта мужчина распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика и сбежал. Врачи диагностировали пострадавшему реактивный конъюнктивит обоих глаз.

«В течение нескольких часов полицейские УВД на Московском метрополитене установили личность злоумышленника. Он был задержан на станции метро „Алма-Атинская“ и доставлен в отдел полиции», — отметили в пресс-службе.

Ранее в столичном метро пьяный горожанин напал на охранника. Мужчина набросился с кулаками на сотрудника метрополитена и несколько раз ударил его.