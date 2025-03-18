Пьяный агрессор атаковал охранника в московском метро и попал на видео

Пьяный москвич напал на охранника метро после конфликта с девушкой

Мужчина избил сотрудника службы безопасности на станции метро «Пыхтино» в Москве. Видеозапись происшествия распространила пресс-служба столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале .

Пассажир находился в состоянии опьянения и пытался пройти через закрытый выход станции. Сотрудник охраны остановил нарушителя и попросил вернуться обратно. В ответ мужчина пришел в ярость и несколько раз ударил охранника кулаками.

Агрессора оперативно задержали полицейские. Он признал, что незадолго до нападения употреблял алкоголь. Также мужчина попытался оправдать свое поведение недавней ссорой с девушкой.

Охранник метро получил серьезные травмы, он обратился за медицинской помощью. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

Кроме того, столичная прокуратура взяла на контроль вопрос привлечения избившего охранника мужчины к уголовной ответственности. Речь идет о 116 статье Уголовного кодекса России, «Побои». Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мужчина в капюшоне напал на 15-летнюю девочку в петербургском метро.