Пережившему нападение хаски в Сочи мальчику разрешили выходить на улицу

Отец мальчика, пережившего нападение хаски в Сочи, рассказал о его лечении

Лечение мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, продолжается по плану. Завтра, 23 апреля, ему снимут швы. Об этом 360.ru сообщил отец ребенка.

По его словам, все лоскуты кожи прижились хорошо, слизистая носа тоже отлично восстанавливается. Медики разрешили полностью снять швы.

«Следующим этапом, я думаю, будет снятие трахеостомы. Чтобы он смог сам дышать», — рассказал мужчина.

Папа мальчика добавил, что врачи разрешили начинать прогулки на улице. В дальнейшем ребенок пройдет реабилитацию, которая продлится около месяца, а после начнется подготовка к сложной пластике верхней губы. Ее восстановление потребует нескольких операций.

Ранее стало известно, что специалисты Российского детского клинического центра в Москве вернули пострадавшему мальчику утраченную возможность говорить. Ребенок уже пообщался с психологом.