«Хотели зарезать». Задержанный в Майкопе террорист рассказал, что собирался сделать

Задержанный в Майкопе террорист заявил, что собирался сжечь Свято-Успенский собор в городе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

Агентство опубликовало кадры с подозреваемым. На них видно, как мужчина лил бензин в две пластиковые бутылки. По его словам, он собирался «бензин залить, дверь открыть» и «поджечь церковь».

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», — сказал подозреваемый.

Он также показал, где осматривал охраняемые окрестности храма.

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на храм в Адыгее 11 июля. Уроженец центрально-азиатской страны хотел убить священников и поджечь здание. Ранее появилось другое видео с задержанным. На кадрах показали, как молодого человека поймали на улице.