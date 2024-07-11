«Хотели зарезать». Задержанный в Майкопе террорист рассказал, что собирался сделать

Задержанный в Майкопе террорист заявил, что хотел поджечь Свято-Успенский собор

Фото: РИА «Новости»

Задержанный в Майкопе террорист заявил, что собирался сжечь Свято-Успенский собор в городе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

Агентство опубликовало кадры с подозреваемым. На них видно, как мужчина лил бензин в две пластиковые бутылки. По его словам, он собирался «бензин залить, дверь открыть» и «поджечь церковь».

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», — сказал подозреваемый.

Он также показал, где осматривал охраняемые окрестности храма.

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на храм в Адыгее 11 июля. Уроженец центрально-азиатской страны хотел убить священников и поджечь здание. Ранее появилось другое видео с задержанным. На кадрах показали, как молодого человека поймали на улице.

Сорвать маски. Зачем блогеров-тысячников заставят рассказать о себе РКН

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте