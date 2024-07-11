Появилось видео задержания террориста, готовившего нападение на храм в Адыгее

Появилось видео задержания и признания террориста, который планировал нападение на православный храм в Майкопе. Кадры обнародовала ФСБ.

На ролике видно, как молодого человека задержали на улице. Он заявил, что целью атаки был «поджог церкви». Также на видео показали, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости.

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», — заявил задержанный.

ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее 11 июля. Выходец из центрально-азиатской страны собирался убить священников и охранников и поджечь здание.