Появилось видео задержания террориста, готовившего нападение на храм в Адыгее

ФСБ показала видео задержания террориста, готовившего нападение в Майкопе

Появилось видео задержания и признания террориста, который планировал нападение на православный храм в Майкопе. Кадры обнародовала ФСБ.

На ролике видно, как молодого человека задержали на улице. Он заявил, что целью атаки был «поджог церкви». Также на видео показали, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости.

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», — заявил задержанный.

ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее 11 июля. Выходец из центрально-азиатской страны собирался убить священников и охранников и поджечь здание.

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