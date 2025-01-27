«Хорошо одет». Раскрыта личность выстрелившего в продавщицу жителя Балашихи

Пострадавшая от выстрела из газового пистолета покупателя сотрудница круглосуточного магазина в Балашихе просила мужчину успокоиться и покинуть помещение. Об этом 360.ru рассказала коллега продавщицы по имени Нигора.

Она пояснила, что в тот вечер девушка работала одна и занималась обслуживанием двух покупательниц, к которым начал приставать мужчина.

«Он их просил купить ему шоколадку. Вроде хорошо одет, телефон дорогой. На бомжа не похож, на вора тоже. Женщины вышли, и он переключился на продавщицу, начал ей говорить: „Почему у тебя щеки такие красные?“» — рассказала Нигора.

По ее словам, когда девушка проигнорировала приставания, он толкнул выставленные на кассе товары, и продавщице пришлось все собирать. В этот момент она вежливо попросила покупателя уйти. Мужчина послушался и вышел на улицу, но тут же вернулся и выстрелил в лицо сотруднице из газового пистолета.

«Брызгал прямо в глаза, а после ушел. Часть жидкости попала на стены, и запах еще долго оставался. Я вышла в ночь и не могла глаза открыть», — добавила собеседница 360.ru.

Нигора подчеркнула, что врачи диагностировали у пострадавшей коллеги проблемы с глазом. Сейчас она находится дома, но регулярно ездит в больницу на процедуры. Продавщица добавила, что работает в торговле 11 лет, но впервые столкнулась с таким поведением покупателя.

По данным прокуратуры Московской области, житель Балашихи выстрелил в сотрудницу круглосуточного магазина в минувшую пятницу, 24 января. Правоохранители уже установили личность мужчины и завели против него уголовное дело о хулиганстве.