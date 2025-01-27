Житель Балашихи выстрелил из газового пистолета в продавщицу магазина

В Балашихе местный житель выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице магазина и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Около 22:00 24 января мужчина повздорил с продавщицей, достал пистолет и ранил ее. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Полицейские установили личность подозреваемого и возбудили против него уголовное дело о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура держит расследование под контролем.

Празднование Нового года в Санкт-Петербурге омрачилось серией нападений, которые устроили двое подростков в масках. Они нападали на встреченных на улице людей. Одному из пострадавших злоумышленники распылили в лицо газовый баллончик, другого побили за отказ дать закурить. При этом свои действия подростки снимали на камеру.