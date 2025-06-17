Хирурга, покалечившего жену раввина Бороды, просят посадить на 11 месяцев

Приговор пластическому хирургу Екатерине Лонской, после операции у которой ослепла жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна, вынесут 27 июня. Об этом сообщил 360.ru адвокат потерпевшей Андрей Алешкин.

По словам юриста, обвинение просит признать Лонскую виновной и приговорить ее к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, запретив ей на три года работать пластическим хирургом и удовлетворив гражданский иск со стороны потерпевшей.

«Мы, безусловно, поддерживаем [мнение прокурора] и считаем его законным и обоснованным», — добавил Алешкин.

Позже его слова подтвердил и другой адвокат Бороды, Александр Добровинский. Он отметил, что сторона ждет приговора суда и надеется на справедливость.

Борода обратилась к Лонской, чтобы сделать блефаропластику, однако из-за ошибок хирурга ее веки перестали закрываться, а зрение упало почти до нуля. После повторных операций за границей она стала видеть только одним глазом и примерно на 30%.