Хирурга, покалечившего жену раввина Бороды, просят посадить на 11 месяцев
Адвокаты Алешкин и Добровинский: приговор хирургу Лонской вынесут 27 июня
Приговор пластическому хирургу Екатерине Лонской, после операции у которой ослепла жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна, вынесут 27 июня. Об этом сообщил 360.ru адвокат потерпевшей Андрей Алешкин.
По словам юриста, обвинение просит признать Лонскую виновной и приговорить ее к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, запретив ей на три года работать пластическим хирургом и удовлетворив гражданский иск со стороны потерпевшей.
«Мы, безусловно, поддерживаем [мнение прокурора] и считаем его законным и обоснованным», — добавил Алешкин.
Позже его слова подтвердил и другой адвокат Бороды, Александр Добровинский. Он отметил, что сторона ждет приговора суда и надеется на справедливость.
Борода обратилась к Лонской, чтобы сделать блефаропластику, однако из-за ошибок хирурга ее веки перестали закрываться, а зрение упало почти до нуля. После повторных операций за границей она стала видеть только одним глазом и примерно на 30%.