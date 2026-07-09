Хабаровчанин попытался застрелить любовницу, чтобы та не рассказала об измене

Перед судом предстанет житель Хабаровского края, который попытался убить экс-супругу, ставшую любовницей, грозящую рассказать новой сожительнице мужчины об их связи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

ЧП случилось в конце мая в селе Переяславка. Пара бывших супругов распивали алкоголь, когда женщина начала угрожать мужчине, что расскажет об их продолжении отношений новой сожительнице. Подозреваемый вспылил и уехал, но ночью испугался разоблачения и вернулся к бывшей с ружьем.

«Прибыв на автомобиле на место, обвиняемый увидел в окне ее дома силуэт и произвел в него выстрел из привезенного оружия, а после, полагая, что потерпевшая скончалась, покинул место происшествия», — заявили в ведомстве.

Чтобы скрыть улики, мужчина выкинул одежду в реку и спрятал оружие. Экс-супруга выжила. Нападавшего задержали и заключили под стражу.

Ранее в Петербурге подросток убил 17-летнего знакомого.