В Петербурге подросток убил 17-летнего знакомого

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка. Об этом сообщили в Следственном комитете .

Тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили неподалеку от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе. По данным следствия, подросток пропал еще 16 марта — он вышел из дома и не вернулся.

По подозрению в совершении преступления задержали его 16-летнего знакомого. Предварительно установили, что молодые люди встретились для выяснения отношений и в ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом.

После случившегося он попытался скрыть следы — закопал тело недалеко от места преступления.

