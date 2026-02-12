Гуф прибыл на новое заседание суда по «банному делу»

Утром 12 февраля известный рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) приехал в суд Наро-Фоминска по делу о грабеже. На заседании в четверг пройдут прения сторон.

Гуф и его знакомый проходят по обвинению в групповом грабеже с применением насилия. Следствие считает, что они действовали сообща и договорились заранее.

Долматов находится под подпиской о невыезде и не признает вину. Потерпевший и его представители на предыдущее заседание в суд не пришли.

По версии правоохранителей, все произошло в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминске 23 октября 2024 года. Во время конфликта с другим посетителем друг Гуфа удерживал мужчину, а Долматов дважды ударил по лицу и угрожал ему. У потерпевшего забрали мобильный телефон.

Ранее в Екатеринбурге к реальному сроку приговорили бывшую девушку Долматова Яну Макарову, которая обманом выманила 23 миллиона рублей у другого экс-возлюбленного.