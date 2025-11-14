Грузовик с автоматом, патронами и гранатой попытался заехать в колонию на Урале

Грузовой автомобиль, в кабине которого обнаружили автомат Калашникова, гранату и другие предметы, пытался въехать на территорию исправительной колонии № 47 в Каменске-Уральском. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, 13 ноября сотрудники досмотровой группы на КПП остановили машину, прибывшую за загрузкой продукции деревообработки. Во время досмотра в кабине водителя обнаружили автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощенный пистолет с магазинами, тактический шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции, а также несколько мобильных телефонов.

Информация об обнаружении оружия и боеприпасов была передана в УФСБ, ГУ МВД и Росгвардию. Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла найденные предметы.

Материалы проверки направили в полицию, где возбудили два уголовных дела:

— по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов);

— по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств).

Расследование продолжается.

В июне 2024 года, фигуранты другого уголовного дела, находясь в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, самовольно покинули камеры, захватили в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН и ранили еще четырех. В ходе спецоперации пятерых участников организованной группы ликвидировали, еще пятерых — задержали.