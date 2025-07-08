Суд арестовал муфтия, участвовавшего в переговорах при захвате СИЗО. В чем его обвинили?

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил в СИЗО муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с захватчиками следственного изолятора летом 2024 года. В чем заподозрили задержанного — в материале 360.ru.

Арест Абусупьянова Абусупьянов проходит фигурантом по двум статьям: хулиганство (речь идет о нападение на человека, грозит до семи лет колонии) и организация деятельности экстремистской организации. У муфтия вторая часть статьи, где говорится об участии в такой организации. Здесь ему грозит максимально до шести лет лишения свободы. При задержании муфтий отрицал причастность к радикализму, взывал к Аллаху и требовал адвоката, сообщил источник 161.RU.

Фото: РИА «Новости»

Что известно об Абусупьянове Абусупьянов получил известность 16 июня 2024 года — в день захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Он приезжал к захватчикам на переговоры, но те его не послушали. «Страха у меня не было, был зол на них, что они в праздничный день (Курбан-байрам. — прим. ред.), прикрываясь религией, такое творят». — рассказывал Абусупьянов. По данным СПАРК, он руководит Главным духовным управлением мусульман Ростовской области, где значится главным муфтием. По тому же адресу зарегистрирована мусульманская организация «Сабр», в которой Абусупьянов числится как имам-хатыб. При этом официально главной религиозной организацией донских мусульман выступает Центральное духовное управление мусульман Ростовской области. Его глава — имам-ахунд Мухаммед Бикмаев. Однако в релизах ГУ ФСИН по Ростовской области Абусупьянов значится как главный муфтий региона.

Фото: РИА «Новости»

Захват СИЗО в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону 16 июня 2024 года произошло нападение на СИЗО. Шестеро заключенных выбрались из камеры и взяли в заложники сотрудников изолятора. Преступники вооружились ножами с символикой «Исламского государства»* и заточками. Во время побега они заполучили пожарные топоры и отобрали у одного из заложников резиновую палку. Спецназ провел штурм СИЗО, в рамках которого пятеро террористов были уничтожены, еще один впал в кому от выстрела в голову. Его экстренно госпитализировали и провели операцию. *«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.