Грузия выдала России обвиняемого в убийстве выходца из Дагестана

По запросу Генеральной прокуратуры России из Грузии экстрадировали находящегося в международном розыске уроженца Дагестана Расула Кайтмазова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обвиняемого передали российским правоохранителям для привлечения к уголовной ответственности», — отметили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Кайтмазов в сентябре 2017 года вместе с другим соучастником в ходе конфликта нанесли потерпевшему удары в область головы и тела, от которых он умер.

СК завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом того, что Кайтмазов скрылся от следствия, его объявили в международный розыск.

Ранее из ОАЭ в Россию экстрадировали двух аферистов. Одного мужчину обвинили в банковской деятельности без лицензии, а второго — в мошенничестве в особо крупном размере.