Двух мошенников экстрадировали в Россию из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали двух находившихся в международном розыске россиян. Об этом ТАСС сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, один мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на 15 миллионов рублей, а второй — в банковской деятельности без лицензии и мошенничестве на сумму порядка 380 миллионов рублей.

«В результате взаимодействия по каналам Интерпола обоих разыскиваемых установили и задержали на территории ОАЭ. Сегодня в аэропорту Абу-Даби их передали представителям правоохранительных органов для доставки в Москву», — заявила Волк.

Ранее из Венесуэлы в Россию экстрадировали подозреваемого в торговле наркотиками Станислава Ружицкого. Россиянин создал организованную группировку, которая продавала психотропные и наркотические вещества.