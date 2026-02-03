Грубый, загадочный и со сдвигом. Продавец рассказал о подозреваемом в убийстве ребенка в Петербурге

Продавец рассказал, что подозреваемый в убийстве ребенка был грубым

Мужчина, признавшийся в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, был грубым с окружающими, хамил. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказали продавцы магазина, в который он постоянно ходил.

«Видно, что сдвиги у него какие-то были. <…> Постоянно приходил к нам в магазин, брал блок сигарет и шоколадку <…>. Очень грубый он был, загадочный. Бывало, хамил порой, мол, не те сигареты даем ему», — рассказал сотрудник магазина.

Продавец также рассказал, что мужчина всегда приходил один. Сам подозреваемый рассказывал в магазине, что ранее работал строителем.

Мужчина признался в том, что похитил и убил девятилетнего мальчика. Он заявил, что ребенок его шантажировал. Подозреваемый забрал мальчика у продуктового магазина около 16:00. Через 20 минут его белая Toyota засветилась на камерах на Красносельском шоссе.

Задержанный увлекался детской порнографией, видео такого характера в больших объемах обнаружили на его компьютере.