Гражданина Молдавии задержали за покушение на военного под Энгельсом

Гражданина Молдавии задержали за покушение на российского военного под Энгельсом

Правоохранительные органы задержали 21-летнего гражданина Молдавии по уголовному делу о покушении на убийство военного в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, вечером 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Николае Кочу открыл огонь по военнослужащему. Подозреваемый произвел не менее шести выстрелов. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, что позволило спасти ему жизнь.

Следствие считает, что подготовка к преступлению началась весной 2026 года. На территории Украины Кочу, по данным СК, согласился совершить убийство за 70 тысяч долларов. После этого он прошел необходимую подготовку и через несколько стран попал в Россию.

На территории страны подозреваемый получал дальнейшие инструкции через Telegram. Кураторы передали ему сведения о военнослужащем, его месте проживания и расположении оружия, а также разработали схему отхода после преступления.

Перед нападением Кочу приобрел средства маскировки и передвижения, после чего установил местонахождение военнослужащего и совершил попытку убийства.

На допросе задержанный подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Позднее он подтвердил свои показания во время проверки на месте происшествия. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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