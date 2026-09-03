В Крыму задержали агента Украины, готовившего теракт в военном госпитале

ФСБ: задержанный в Симферополе агент Украины готовил теракт в военном госпитале

Силовики задержали в Крыму мужчину, готовившего теракт в одном из медучреждений Минобороны в Симферополе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Россиянина 1992 года рождения завербовал через мессенджер Signal сотрудник ГУР Украины. Агент передавал своему куратору данные о социально-политической обстановке, местоположении военных объектов и результатах ударов ВСУ.

«Также ему было отработано задание по совершению террористического акта в одном из медицинских учреждений Министерства обороны РФ в городе Симферополе», — отметили в ЦОС.

Дома у задержанного нашли самодельное зажигательное устройство и ручную гранату с поражающими элементами. Против него возбудили уголовные дела о подготовке теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и о государственной измене. Решением суда подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Крыму задержали двух украинских шпионов. Им предъявили обвинения в госизмене.