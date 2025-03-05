Гражданина Молдавии и Румынии Николаева осудили в Москве за сбыт наркотиков

Гражданина Молдавии и Румынии Михаила Николаева осудили по уголовному делу по двум статьям. Иностранца приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России

«Находившийся в международном розыске Николаев был задержан в феврале 2021 года на территории Германии и по запросу Генпрокуратуры России в декабре 2021 года экстрадирован в Россию», — сообщили в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что 41-летний Николаев с 2015 года состоял в преступном сообществе, которое занималось систематическими поставками в Россию крупных партий наркотических средств. В 2015 году правоохранительные органы предотвратили завоз в Россию 13 килограммов наркотиков — полиция обнаружила гаражный бокс, где они хранились.

Николаева приговорили к 19 годам по двум статьям: «Участие в преступном сообществе» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой».

В Раменском задержали трех злоумышленников, собиравшихся производить и сбывать наркотики. У них изъяли более 100 килограммов мефедрона, колбы и другие емкости, реактивы и оборудование.