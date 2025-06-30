Перу выдало России сбежавшего в 2015 году наркоторговца

В Перу задержали гражданина Ливана Джозефа Адчити, который с 2017 года скрывался от правосудия. По запросу Генпрокуратуры России наркоторговца высылают из республики, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Адчити в составе преступной группировки занимался контрабандой и пересылкой наркотических средств. Его также заподозрили в покушении на незаконный сбыт в общей сложности более 89 килограммов кокаина.

В целях конспирации перуанец использовал для доставки наркотиков в Санкт-Петербург тайники. Они находились в контейнере с грузом бананов, размещенных на трансатлантических судах, курсирующих между Эквадором и Россией.

Далее запрещенные вещества транспортировались в грузовых машинах на территорию Турции. В 2015 году наркоторговцев задержали и привлекли к уголовной ответственности. Однако Адчити удалось сбежать за границу.

В августе 2017 года российские силовики объявили его в международный розыск. По данным ведомства, Джозефа Адчити арестовали в 2025 году в Перу. Запрос о его экстрадиции удовлетворили компетентные органы республики.

Ранее из Индонезии выслали россиянина Алексея Федорова, обвиняемого в хищении и отмывании денег садоводов Ленинградской области.