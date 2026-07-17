Готовивший теракт в Севастополе уроженец Украины предстанет перед судом

ФСБ рассказала о подготовке украинцем теракта около памятника в Севастополе

Уроженец Винницкой области Украины с националистическими взглядами предстанет перед судом за попытку подрыва памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что летом прошлого года задержанный изготовил самодельную бомбу, которую хранил дома и планировал активировать около памятного знака.

Силовики вышли на потенциального подрывника и задержали его. Самодельное взрывное устройство изъяли. В ходе расследования удалось установить, что мужчина придерживался национал-сепаратистских взглядов, а после начала спецоперации подписался на украинские ресурсы, где собиралась информация о военных объектах и прилетах ракет и беспилотников в Крым.

Против задержанного завели уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки, подготовке к теракту и прохождении обучения для осуществления в террористической деятельности.

Материалы с утвержденной городской прокуратурой обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

В минувший четверг, 16 июля, курские следователи завели уголовное дело против 15-летнего подростка за приготовление к участию в террористической деятельности. Юношу через мессенджер завербовали кураторы запрещенной в России террористической организации и склонили к сотрудничеству.