В Курске задержали 15-летнего подростка за подготовку к участию в терактах

В Курске возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка. Его обвиняют в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, сообщили в Следственном комитете .

По версии следствия, в мае 2026 года подросток через Telegram вступил в переписку с представителем запрещенной в России террористической организации. Во время общения он заявил о готовности участвовать в ее деятельности.

Преступные намерения школьника выявили благодаря совместной работе СК и пограничного управления ФСБ. Подростка задержали, ему предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

СК напоминает: за участие в террористической организации грозит до 20 лет лишения свободы. При этом те, кто добровольно откажется от преступных намерений, могут избежать уголовной ответственности.

Ранее в Совбезе России заявили, что подростковая преступность, в том числе террористической направленности, в 2026 году выросла на 9%.