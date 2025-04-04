Готовившему теракт военному обещали вывезти детей за рубеж

Военный, готовивший теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье, рассказал, что ему пообещали вывезти детей на Запад. Об этом злоумышленник сообщил на видео, опубликованном пресс-службой СК.
«Я в Telegram познакомился с человеком, который представился сотрудником разведки Украины, который мне сказал совершить диверсию. <…> [За это мне обещали] эвакуацию детей в западные страны», — отметил задержанный.
Завербованного Украиной военного задержали сотрудники ФСБ. У него нашли переписку с куратором. Против мужчины завели уголовное дело по двум статьям: за подготовку теракта и незаконное хранение взрывчатки.
Ранее в столице рядом с Измайловским кремлем обнаружили тайник со взрывчаткой для теракта. Днем ранее правоохранители задержали подозреваемого, который собирался устроить взрыв в административном здании на Люблинской улице.
Почти 40 сезонных маршрутов до СНТ будут работать в Подмосковье в 2025 году
ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам России
Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
Главный нарколог Подмосковья развеял миф о безопасной дозе алкоголя для беременных
«Поможет избежать ажиотажа». Эксперт оценил идею о введении «шашлычного эмбарго» в России
Появилось видео после ДТП с перевернувшейся скорой на юге Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте