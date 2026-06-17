Готова ко всему, но надеется на лучшее. Суд завтра вынесет приговор Митрошиной

Суд 18 июня вынесет приговор блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег. Адвокат Михаил Мушаилов настаивает на полном оправдании своей подзащитной, заявил он 360.ru.

Мушаилов рассказал, что по установленному порядку возбуждения уголовных дел сначала нужно выставить акт налоговой проверки, затем дать возможность подозреваемому погасить долги в течение 75 суток и только после этого передавать материалы в Следственный комитет.

«У Александры же было все абсолютно наоборот: возбудили уголовное дело, потом выставили акт. Она оплатила налоги, но из-за нарушения процедуры возбуждения уголовного дела по налогам родилась легализация», — заявил адвокат.

Кроме того, по его словам, деньги законно поступали на счет Митрошиной, а квартиру она продала уже после того, как погасила долги.

«Александра — очень сильная женщина, и она готова абсолютно к любому приговору. Ни на что не жалуется, не прибедняется, не говорит, как все плохо», — подчеркнул Мушаилов.

При этом он отметил, что будет обжаловать любой приговор, кроме оправдательного.

Гособвинитель запросил для блогера три года общего режима, штраф в 900 тысяч рублей и взыскание 115 миллионов в доход государства.