Гость изрезал ножом жениха на свадьбе в Петербурге

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор 35-летнему Николаю Паку, который напал с ножом на человека после свадьбы родственницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, все произошло 27 марта в квартире дома на Посадской улице в Кронштадте. Во время словесного конфликта Пак не менее трех раз ударил ножом мужчину в область уха, щеки, груди и бедра.

В суде Пак полностью признал вину и раскаялся. Он рассказал, что прилетел в Петербург на свадьбу родственницы и поссорился с ее мужем уже после регистрации брака и празднования в ресторане. В момент нападения мужчина был сильно пьян.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. После оглашения приговора Пака освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее в Петербурге дочь пожилой женщины с деменцией попыталась оспорить ее брак с мужчиной на 20 лет младше. Она предположила, что новый супруг мог жениться на пенсионерке ради ее квартиры.