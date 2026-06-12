Альфонс женил на себе пенсионерку с деменцией ради квартиры в Петербурге

Пожилая петербурженка с деменцией вышла замуж за мужчину на 20 лет младше нее. Тревогу забила дочь Елена, она пытается оспорить брак матери. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ в телеграм-канале .

Брак заключили в марте 2026 года, дочери сообщили об этом спустя два месяца. Когда Елена позвонила матери, та не смогла ответить, кто ее муж.

«Мы с ним увиделись. Он честно сказал: „Да, мне нужна ее квартира“. Я говорю: „Ты же знаешь, что она дементная“. „Да, знаю“. Говорю: „Разводитесь“. Он: „Нет, платите тогда деньги“», — рассказала Елена.

После свадьбы новоиспеченный супруг отобрал у жены телефон и все документы, кроме паспорта. Елена забрала мать в Саратов, где ее госпитализировали в психиатрическую больницу из-за резкого обострения заболевания. Женщина обратилась в полицию, чтобы признать брак матери недействительным.

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