«Головка была в крови». Житель Орехово-Зуева рассказал о спасении выброшенного в мусорку ребенка

В Подмосковье спасли младенца, выброшенного матерью в пакете в мусоропровод. Местный житель по имени Александр, который случайно услышал плач ребенка, поделился подробностями с 360.ru.

«Я выходил из подъезда, мне по своим делам надо было бежать, не успевал там немножко, и начал выкидывать мусор», — сказал он.

Когда он открыл дверь, где стоял контейнер с отходами, то услышал какой-то непонятный писк. Сначала ему показалось, что там мяукает кошка. По словам Александра, в тот момент он как будто что-то почувствовал, включил фонарик и заглянул в бак.

«Посмотрел и увидел, что там лежит маленький ребенок в пакетике. Я сразу понял, что нехорошая мамаша его родила и выкинула, потому что там его головка в крови была. Я тут же стал звонить 112», — добавил мужчина.

Оператор службы спасения сказал ему, что лучше дождаться специалистов и самому ребенка не трогать. На место оперативно приехали все службы — МЧС, скорая помощь, а потом и полиция. Младенца быстро достали из бака, Александр накрыл его одеялом, а затем медики его увезли в роддом.

По словам мужчины, ребенок сильно замерз, пока находился в баке.

«Он так плакал. Не прямо навзрыд, видимо, уже подзамерз. <…> Ну вот только-только родили его и выкинули сразу», — резюмировал собеседник 360.ru.

Против женщины, которая положила новорожденного сына в мешок для мусора и выбросила в мусоропровод, уже возбудили уголовное дело.