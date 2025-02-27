Жительница Орехово-Зуева родила сына и выбросила в мусорку

Жительница Орехово-Зуева родила сына, положила в мусорный мешок и выбросила. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.

Ребенок, которому было всего около часа, истошно кричал, чем и привлек к себе внимание. Мальчика отвезли в роддом, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство новорожденного матерью. Женщину разыскивают.

Городская прокуратура взяла расследование под контроль. Надзорное ведомство пообещало также проследить за дальнейшей судьбой младенца.

Ранее уголовное дело возбудили в Красноярском крае против 17-летней студентки из Канска, которая родила дочь, завернула в пакет и оставила в мусорном ведре. Девочка не выжила.