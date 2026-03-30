Годовалую девочку нашли в квартире с мертвыми родителями в Подольске

Годовалую девочку обнаружили в квартире в Подольске с мертвыми родителями. Расследование дела взяла под контроль прокуратура Московской области.

Тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины обнаружили в квартире на улице Давыдова.

«Тридцатого марта текущего года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире тел мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту, следователем следственного отдела по городу Подольск, главного следственного управления ИСК России по Московской области, возбуждено уголовное дело», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по региону Анна Тертичная.

В квартире находилась их годовалая дочь. Ребенка передали в семейный центр, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре. Ведомство взяло под контроль расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в Люберцах спасли двухлетнего ребенка, который выпал из окна. Мальчик упал на козырек. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом теменной области.